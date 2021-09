Affaire TF/1541 R : Les héritiers réclament 94 milliards à l’État

Suite et pas fin du contentieux autour du TF/1541 R pour laquelle Ousmane Sonko accuse Mamour Diallo de détournements de 94 milliards Fcfa.

Les héritiers dudit titre foncier ne s’attendent pas à recouvrer leurs terres. Ils réclament plus de 94 milliards à l’État, soit le montant de la somme présumée détournée.

“Nous ne voulons plus d’un sol qui est infecté par des contentieux. La SN HLM a vendu à la Sicap 8 hectares (…) Des inspecteurs des impôts et domaines ont eu à se partager près de 132 hectares. Le dédommagement est la seule alternative. Nous nous attendons à moins de 94 milliards francs cfa», réclame Djibril Dial, un des six mandataires, dans une déclaration parcourue par Le Quotidien.