Le silence de Youssou Ndour dans l’incarcération du célèbre prêcheur de sa radio (RFM) n’est pas du gout du comité de soutien pour la libération de Oustaz Taïb Socé. Après avoir longuement tu sa déception, Ouztaz Fadel Gaye, le président du dit comité est sorti de sa réserve pour regretter le fait que le PDG du groupe Futurs Médias n’ait pas daigné mettre le moindre centime dans le téléthon organisé pour rassembler le montant nécessaire à la libération de Taïb Socé.

Oustaz Fadel Gaye est formel, Youssou Ndour n’a pas mis un centime en soutien au projet de collecte de 100 millions de F CFA initié par la SEN TV et Oustaz Iran Ndao pour obtenir la libération de Taïb Socé. Et alors qu’un extraordinaire élan de solidarité a permis au comité de récolter presque 70 millions de F CFA, Oustaz Fadel Gaye s’est dit déçu du comportement des collègues du célèbre prêcheur de la RFM. Contrairement à ce que certains ont voulu faire croire à l’opinion, le président du comité de soutien a déclaré que « c’est avec des cadres de la RFM, El’hadj Assane Guèye et Daouda Diouf, que l’idée de cette collecte a germé. Et, cela, dès les premières heures de la garde à vue de Taïb à la gendarmerie« .

Mais, alors qu’on les attendait à la pointe de l’opération, les cadres de la RFM ont décidé de briller par leur silence. Ils seront suivis dans leur projet d’abandon par leur patron qui n’a jamais voulu lever le plus petit doigt pour tenter de sauver son employé, Taïb. Alors que Taïb Socé n’a jamais travaillé pour Bougane Guèye Dany, c’est le groupe de ce dernier qui est venu à la rescousse de l’islamologue, en lui organisant à deux reprises un téléthon.

Pour sauver la face du groupe Futurs Médias, il ne restait plus que Birane Ndour. C’est pourquoi, ce dernier a fini par donner la somme de 5 millions de F CFA en guise de soutien. Et, alors que de nombreux donateurs sont restés anonymes, le groupe Futurs Media a largement communiqué sur son don et peint ses responsables, dont Youssou Ndour, en bons samaritains…Des attitudes qui ont fini par irrité le comité de soutien à Taïb Socé.