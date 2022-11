Ousmane Sonko et Adij Sarr ont rendez-vous dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo, le 6 décembre prochain. Les avocats de la présumée victime, Me El Hadji Diouf et Me Abdou Djaly Kane, ont donné l’information à Seneweb.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été inculpé en mars 2021 pour viols et menaces de mort et placé sous contrôle judiciaire à l’issue de la plainte déposée en février de la même année par Adji Sarr.