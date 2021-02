L’Observateur rapporte les détails de l’audition d’Adji Sarr par les enquêteurs de la Section de Recherches lors de l’enquête préliminaire. Des révélations renversantes.

«Je suis l’auteur de la plainte contre Ousmane Sonko pour viols répétés et menaces de mort. Un jour, Sonko s’est présenté à notre cabinet de massage pour des soins de son corps. Par hasard, c’est moi qui ai ouvert la porte. Il est donc parti dans la cabine sans passer par la salle d’attente. Il m’a alors demandé quel type de soins nous avons ici. Je lui ai répondu que nous avons des soins tonifiants, sportifs, à quatre mains et du gommage du corps. Il a pris l’option du massage tonifiant, car se disant très fatigué ce jour-là. Je lui ai alors fait tout le massage. À la fin, je lui ai dit que le massage est fini, mais il est resté couché. Je lui ai encore répété : « Tonton, le massage est fini ». Il m’a alors demandé si je le reconnaissais. J’ai dit non et je lui ai rétorqué que je n’avais pas besoin de le reconnaître (…). Il m’a dit que la seule manière de garder mon boulot est de le satisfaire. N’ayant pas le choix, je me suis déshabillée et me suis couchée sur la table où je lui faisais le massage (…). Après les rapports sexuels non protégés, Sonko me proposait toujours d’aller acheter une pilule.»