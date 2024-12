Depuis son interpellation par la gendarmerie, son déferrement devant Monsieur le Procureur de la République et son placement sous mandat de dépôt par le Juge D’instruction, Monsieur Samuel SARR s’est soigneusement évertué à inonder la presse de communiqués et d’avis de toutes sortes, afin de discréditer l’enquête et les auteurs de la plainte.

Les plaignants entendent à ce stade rétablir la réalité des faits, tout en laissant bien évidemment à la justice le soin de suivre sereinement son cours. Face à la réalité du détournement qui lui est imputé, le sieur SARR nie les faits et brandit les arguments consistant à reprocher aux plaignants d’abord leur «ignorance des mécanismes de montages financiers», ensuite le défaut de qualité à agir du fait que Monsieur Moustapha NDIAYE aurait agi en qualité de Président du Conseil d’Administration alors qu’il ne l’est plus et enfin d’agir sur la base d’une « Commande Politique » destinée à l’écarter de la Direction de la société.

1- SUR LA PRETENDUE IGNORANCE DES MECANISMES DE MONTAGES FINANCIERS

Les manquements imputés à Monsieur Samuel SARR font suite à un audit mené avec sérieux et impartialité par un cabinet de premier ordre, ayant une signature reconnue sur le plan international. Les conclusions de cet audit financier de « West African Energy SA» sur les exercices 2020, 2021, 2022 jusqu’au 30 juin 2023 ont achevé de convaincre les plaignants et les autorités de l’enquête, de la réalité des malversations commises par Monsieur Samuel SARR.

Ces accusations donc ne résultent pas de simples déclarations des plaignants qui sont des hommes d’affaires avertis et reconnus dans leurs domaines et ont fait leurs preuves dans leurs secteurs d’activités. Ils ne souffrent d’aucune faiblesse cognitive et maitrisent parfaitement les règles qui commandent l’ingénierie et la structuration financière. Les manquements relevés sont d’ailleurs d’une telle évidence qu’ils ne requièrent aucune expertise avérée, surtout pour des acteurs avertis qui ont fait leurs preuves de managers dans leurs activités respectives.

Il n’est pas nécessaire de sortir d’une grande école de commerce pour comprendre les mécanismes d’un montage financier alors surtout que toutes les preuves du détournement sont dument constatées et confirmées par uin audit. Au-delà des constations relevées par l’audit, un examen même sommaire des documents comptables de la société remis par Monsieur SARR, permet de se rendre à l’évidence des manquements commis. Il y’a lieu de souligner que confronté aux conclusions accablantes du rapport d’audit, M.Samuel SARR avait présenté sa démission de son poste de Directeur général, que naturellement le Conseil d’administration a acceptée.

2- SUR LE PRETENDU DEFAUT DE QUALITE DE MOUSTAPHA NDIAYE

Le sieur Samuel SARR tente aujourd’hui de semer la confusion en dénigrant Monsieur Moustapha NDIAYE, lui contestant la dignité à agir allant jusqu’à prétendre qu’il aurait usurper le titre de Président du Conseil d’Administration de la société. Faut-il rappeler pour le souligner que Monsieur Moustapha NDIAYE a agi ès nom et ès qualité puisqu’outre ce statut de PCA, il est aussi actionnaire de WAE et que l’une et/ou l’autre de ces qualités lui ouvre pleinement le droit d’agir en justice.

Une décision de justice a même confirmé sa qualité de Président du Conseil.

Monsieur SARR ignore t-il que l’action publique peut être mise en mouvement par toute partie lésée? Naturellement, l’action en réparation qui résulte d’une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert des dommages causés. A la suite de Monsieur Moustapha NDIAYE, d’autres actionnaires se sont constitués parties civiles à cette procédure.

3- SUR LA PRETENDUE «COMMANDE POLITIQUE 》

Toujours dans le souci de noyer le débat judiciaire, qui est une affaire de preuves,Monsieur Samuel SARR tente d’inscrire l’action des plaignants au rang de ce qu’il appelle « commande politique », notion tant galvaudée mais qui au final ne traduit rien de concret. Il reproche aux plaignants, par cette action, une volonté de l’écarter de la gestion de la société, estimant que ceux-ci agiraient comme un bras armé.

Bras armés de qui?

Messieurs Moustaha NDIAYE et Serigne Abdou DIA tiennent à rappeler pour que nul n’en ignore, qu’ils ne sont à la solde de personne, encore moins d’une chapelle politique. Ils ne militent et n’ont jamais milité dans aucun parti politique, ne bénéficient d’aucun mandat électif ou d’une nomination à un quelconque poste. Ils sont des opérateurs économiques ayant toujours eu à cœur d’exceller dans leurs domaines d’activités respectifs et y sont aujourd’hui reconnus comme des champions.

Le litige qui les oppose à Monsieur Samuel SARR est strictement d’ordre privé et ne saurait être pollué par des arguments dont le seul objectif recherché est visiblement,de distraire l’opinion. L’instruction ouverte ne manquera pas de révéler au grand jour toute la vérité sur cette affaire.

Dakar le 09 Décembre 2024.

Le Collectif des Avocats de Messieurs

Moustapha NDIAYE et Serigne Abdou DIA