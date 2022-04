Après plusieurs renvois, l’affaire du Range Rover qui concerne le chanteur Wally Seck et le footballeur sénégalais Ibou Touré a connu son épilogue, ce jeudi 21 avril 2022, devant le Tribunal Correctionnel de Dakar.

Dans cette affaire, le fils de Thione Seck, le footballeur Ibou Touré, Pape Massaly Niang, Abdou Dieng, Serigne Mbacké Guèye et Sanou Kébé sont poursuivis pour les délits “d’association de malfaiteurs, escroquerie, escroquerie au service, faux et usage de faux dans un document administratif et complicité“.

Les avocats de la défense (Mes Abdou Diali Kane, Bamba Cissé, Souleymane Soumaré, Bamba Ndiaye, Abdoulaye Tall) ont soulevé l’exception de nullité dès le début du procès. Ils ont plaidé la nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire et la nullité de toute la procédure subséquente. Selon les robes noires, leurs clients n’étaient pas entendus à l’enquête. Ils ont souligné la violation des dispositions du règlement 5 de l’Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA), qui permet la présence de l’avocat pendant l’interpellation d’un prévenu dans les postes de police et brigades de gendarmerie.

Le procureur de la République estime que les droits des prévenus ont été violés à l’enquête. Le parquet souligne une violation du règlement 5 de l’UEMOA. Sur ce, le procureur requiert l’annulation de tous les procès-verbaux de l’enquête préliminaire et de toute la procédure. Le juge dans son délibéré a suivi le réquisitoire du procureur. Il déclare nulle les procès-verbaux à l’enquête et de toute la procédure.

Wally Seck et Cie sont désormais libres de toute poursuite.

Retour sur les faits

Le dossier de la Range Rover qui avait conduit à l’inculpation de Wally Seck, de son ami Baye Fall, Massaly Niang et de l’ex-international de foot, Ibou Touré impliquait également une transitaire et un mécanicien et était sur la table du juge Lèye depuis trois ans. En 2016, l’affaire avait atterri en instruction et les mis en cause avaient connu plusieurs retour de parquet.

A cette période, le chanteur Wally Seck était hors du Sénégal pour une tournée aux Etats-Unis et n’avait pas fait face aux enquêteurs de la DIC sur le moment mais avait, par la suite, été mis sous contrôle judiciaire.

A l’origine, Wally Seck avait acheté la Range Rover auprès du footballeur Ibou Touré, avant de la revendre à un commerçant Pape Massaly Niang qui, à son tour, l’a refilée à un certain Pape Dièye au prix de 26 millions FCFA.

Le problème, c’est que les documents du véhicule étaient faux et auraient été confectionnés par une transitaire, qui fait partie des mis en cause. Se sentant floué, Pape Dièye avait saisi la justice. Ce qui avait conduit à l’inculpation du vendeur Pape Niang et à la mise sous contrôle judiciaire du chanteur Wally Seck.

Le footballeur Ibou Touré, passé notamment par l’AS Monaco (France) et actuellement sans club, a été alpagué à la suite d’un mandat d’arrêt international qui a été lancé contre lui.