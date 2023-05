Affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr : Un islamiste interpelle la justice sénégalaise (Par cheikh Oumar Tall)

Vu les différentes pièces présentées à l’opinion, à savoir le certificat médical délivré par un médecin-gynécologue en la personne de docteur Gaye du CTO, médecin choisi par Adji Sarr et ses partisans, Ousmane Sonko devrait être blanchi. D’ailleurs, c’est ce certificat qui l’a innocenté, car il dit que ces 3 derniers jours, Adji Sarr n’a eu aucun rapport sexuel. Le certificat ajoute que Adji Sarr a perdu sa virginité depuis belle lurette alors qu’elle avait déclaré au gynécologue qu’elle venait d’être violée par Ousmane Sonko.

Une autre accusation qui peut être balayée, celle de la menace de mort avec deux armes à feu. Ces armes n’ont jamais été saisies et scellées par la justice. Malgré cela, le juge a inculpé Ousmane Sonko de viol et de menace de mort. Sur quoi s’est-il basé pour l’inculper ? Malgré tout ce vice de procédure, Ousmane Sonko est accusé et renvoyé devant la chambre criminelle. Mais la question que je me pose et que je pose aux juristes et praticiens du droit est : au regard de tout ce que je viens d’énumérer, pourquoi Ousmane Sonko n’a pas bénéficié d’un dossier classé sans suite ou d’un dossier considéré comme non-lieu ? J’ose espérer qu’au pire des cas, il fera l’objet d’un bénéfice du doute comme Sitor Ndour en avait bénéficié aussi. Et pourtant, Sitor Ndour a été écroué pour un temps parce qu’il était enfoncé par un certificat médical. Donc je crois que s’il y a procès, au pire des cas, Sonko devrait être acquitté ou faire l’objet d’un bénéfice du doute comme Sitor Ndour.

Le certificat médical a bien permis d’arrêter et d’emprisonner, en un laps de temps, Sitor Ndour. Malgré cela, il a pu être relaxé au bénéfice du doute. Quant à Ousmane Sonko, le certificat médical l’a blanchi. Lui aussi, il devrait faire l’objet d’un bénéfice du doute. Ce qui lui permettrait, en fin de compte, de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, si le pouvoir arrête de s’acharner contre lui en voulant coûte-que-coûte invalider sa candidature dans le cadre du procès en appel qui l’oppose à Mame Mbaye Niang pour diffamation. Diffamation basée uniquement sur l’effet subsidiaire du problème. Mais l’affaire principale qui concerne les 29 milliards du Prodac reste toujours non élucidée.

Donc la remarque que j’adresse à la justice sénégalaise est que c’est illégitime de condamner Sonko sur la base d’une simple déclaration de Adji Sarr qui a toujours été démentie ou contredite par les témoins oculaires ou les enquêteurs de la gendarmerie comme Capitaine Touré. Une justice doit être juste, charitable et équitable comme disait l’autre dans le film de Sacco Vanzetti.

Cheikh Oumar Tall

Directeur de publication du mensuel « le jour – al yawmou »