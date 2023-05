Trois morts aux manifs du 15 et 16 mai : Le F24 exige l’ouverture d’enquêtes pour situer les responsabilités

La Plateforme F24 qui regroupe toutes les forces vives de la Nation a fustigé les violentes manifestations du 15 et 16 mai dernier au cours desquelles trois personnes dont un élément de la police ont perdu la vie. La coalition qui a constaté une montée des périls des décès, arrestations, menaces qui pèsent sur l’exercice des droits, a exigé l’ouverture d’enquêtes pour « situer les responsabilités et déterminer les sanctions ».

Face à la presse ce mercrdi dans l’après-midi, les membres du F24 ont déclaré que : « La visée illégitime et illégale d’un troisième mandat corrélée à la volonté obsessionnelle d’éliminer définitivement un candidat à la Présidentielle ont conduit à un acharnement juridico-médiatique sans précédent sur la personne de O. SONKO dont les partisans sont l’objet d’arrestations arbitraires et de traitements dégradant ».

A ce propos, ils ont rappelé que « partout et toujours l’injustice, découlant de la violence institutionnelle et de la violence répressive de l’Etat, a fait le lit de la résistance voire de l’extrémisme ».

Ils sont convaincus que le renoncement public à une troisième candidature, la libération immédiate des prisonniers politiques, la cessation « de brutalité sur le justiciable Ousmane Sonko et la détermination de garanties minimales de sa présence à un procès juste et équitable seraient de nature à favoriser la désescalade désirée par tous les Sénégalais ».

Face à la montée des périls et au mutisme du Président de la République et de son gouvernement, le F24 a exigé entre autres « l’ouverture d’enquêtes pour situer les responsabilités et déterminer les sanctions appropriées ».

La plateforme a Interpellé « les intellectuels, les porteurs de voix, les dirigeants des institutions internationales à éviter toute attitude passive ou complice, les engage à appuyer toute initiative allant dans le sens de la préservation d’une paix durable adossée à la vérité conformément aux attentes de F24 et des citoyens sénégalais ».

Des manifestations en vue

À l’occasion, le F24 a annoncé des manifestations dans les jours à venir. Dans ce sens, il a invité les Sénégalais « à se mobiliser massivement dans les cellules départementales et de la diaspora afin de garantir le succès des manifestations pacifiques et légales à programmer dans les jours à venir pour obtenir du Président Macky Sall la satisfaction des points constitutifs de sa charte ».