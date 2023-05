C’est dans une effervescence religieuse que le Khalife El Hadj Kadialy et son frère Ibrahima Solly de Karantaba ont célébré leur Gamou annuel.

Cet évènement religieux tenu dans un contexte social secoué par les manifestations nées du procès Sonko-Adji Sarr, à tout de même enregistré de fortes délégations venues de la Gambie, de la Guinée Bissau en plus des fidèles autochtones qui ont massivement répondu à l’appel et prié pour une stabilité et une Paix durable au Sénégal.