L’arrestation du frère cadet de Youssou N’Dour et directeur technique de la TFM a fait l’effet d’une bombe sur la toile. Si, pour les uns, il a été arrêté suite à la relance de la fameuse plainte d’El’hadji Ndiaye de la 2STV qui avait porté plainte contre lui, nommément, et contre le groupe de Youssou N’Dour pour “vol de fréquences”, Kéwoulo a appris que la présence de Ndiaga N’Dour dans la cave du tribunal de Dakar est due à n manquement de devoirs.

A en croire des sources judiciaires consultées par Kéwoulo, si Ndiaga N’Dour avait été remis en liberté il y a un an, il le doit à statut de “frère de” mais aussi et surtout à “la générosité” du juge d’instruction qui, malgré la gravité des faits dont il est soupçonné, l’avait placé sous contrôle judiciaire. Et parmi les conditions de ce controversé contrôle judiciaire, il y avait le fait qu’il doive, tous les mois, se présenter au bureau du juge. Et signer sa présence sur le territoire national.

“Or, depuis qu’il a quitté le cabinet du juge, Ndiaga N’Dour n’a jamais rien respecté. Il n’est plus revenu signer le registre. Et puisqu’il n’a pas respecté les conditions de son contrôle judiciaire ce dernier risque d’être révoqué. C’est pourquoi la justice a ordonné son arrestation.” On fait savoir des source de Kéwoulo. Et, sauf solution de dernière minute, il risque, ce soir, de passer sa première nuit en détention.

Pour rappel, en juillet 2021, El’hadji Ndiaye de la 2STV avait obtenu du procureur de la République l’arrestation de Ndiaga N’Dour suite à une plainte pour “vol de fréquence” déposée sur la table du maître des poursuites. Et la brigade de gendarmerie de la rue Faidherbe, qui a hérité du dossier, a procédé à l’arrestation du jeune frère de Youssou N’Dour. Inculpé, son dossier a été transmis au juge d’instruction du 8ème cabinet. Ce dernier, après une première rencontre, a décidé de placer Ndiaga N’Dour sous contrôle judiciaire avec des conditions que le mis en cause n’a semble-t-il pas respecté.