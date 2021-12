Mariama Kébé alias “Mamico Coco” vient de recevoir la plainte déposée contre elle par Amina Badiane. Elle devra répondre à la Brigade des mœurs, lundi prochain, à 11 h 00. L’annonce est faite par la concernée elle-même sur Facebook.

Pour rappel, la présidente du Comité d’organisation de Miss Sénégal a porté plainte contre l’administratrice de Femmes Chics pour mise en danger de la personne d’autrui, de menaces de mort, de diffamations et injures publiques, de diffusion de fausses nouvelles et d’association de malfaiteurs.

Des faits prévus et réprimés par les articles 23B et suivants, 255 à 257, 258 à 261, 290 et suivants du Code pénal sénégalais, selon les avocats de la plaignante.