L’affaire Miss Sénégal 2020 qui tient le Sénégal en haleine vient de connaitre des nouveautés. Alors que Ndèye Fatma Dione a parlé d’une soirée privée organisée par la présidente du comité Miss Sénégal, Mme Amina Badiane, qui les aurait présenté à des Arabes et voulait quelles se montrent disponibles pour eux, Kewoulo -qui s’est intéressé à la question de l’existence d’un réseau de proxénétisme et de prédateurs sexuels autour de Miss Sénégal et capables de violer l’un des participantes, a ouvert une enquête. Et on a découvert des choses.

Parce que dans cette affaire, la Miss Sénégal 2020, qui a eu un enfant alors qu’elle n’est pas mariée, a fait savoir qu’elle a été “violée pendant [son] sommeil au cours de l’une de [ses] soirées passées pour les activités de Miss Sénégal.” Alors que Ndèye Fatma Dione a fait savoir qu’elle ignorait le lieu de son viol et ne sait rien du nom du père de son enfant, des rumeurs circulant sur le net ont laissé entendre que “l’enfant pourrait être né d’un viol perpétré par l’un de ses Arabes à qui les Miss ont été présentées.” Pour écarter définitivement cette piste, puisque c’est la seule occasion autours de laquelle fatma a parlé de proximité équivoque avec des hommes, Kéwoulo, qui s’est intéressé au sujet, est en mesure de faire savoir que l’enfant de Ndèye Fatma Dione n’est pas un petit métis.

C’est un enfant de type négro africain: donc rien à voir avec un arabe. Dans un entretien qu’elle a accordé à des médias de la place, Miss Sénégal 2020 s’est souvenue s’être rendue et avoir dormi au domicile du coordinateur du comité, Seydina Camara. Toutefois, Kewoulo tient à préciser que même si tous les regards sont tournés vers Seydina Camara, Ndèye Fatma Dione ne l’a jamais accusé nommément. Toutefois, ce pavé jeté dans la mare des organisateurs a mis en lumière des pratiques peu catholiques qui se dérouleraient loin des yeux et du public. Des pratiques qui ont été dénoncées par des participantes aux différentes éditions de Miss Sénégal.

Aussi, alors que Ndèye Fatma Dione avait laissé entendre que “c’est à cause de Miss Sénégal que (elle aurait) arrêté ses études“, Kéwoulo -qui a eu accès aux notes et autres relevés scolaires de Ndèye Fatma Dione- tient à faire savoir que pendant tout son cycle secondaire, la Miss Sénégal 2020 n’a jamais réussi à dépasser la barre de 10 de moyenne. Ses notes ont toujours valsé entre 8 et 9 de moyennes au lycée Mamadou Abdoulaye Dême de Sokone. Et cela de la Seconde à la Terminale. Donc, les préparatifs comme le sacre de Miss Sénégal pourraient n’avoir aucune incidence sur ses résultats scolaires.