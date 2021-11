Ousmane Diagne, le refus de signer le “non lieu” Barth et son retour à la Cour d’Appel

Aujourd’hui qu’il est nommé Procureur général, même s’il y a en d’autres à la Cour d’appel et surtout que celui qui géré le dossier de Dias-fils est muté ou aurait un empêchement, le risque que Diagne siège à l’audience reste élevé. D’autant plus que sa nomination prend effet immédiat. L’on nous apprend également que le magistrat a aussi besoin un peu de temps pour déménager. Sans compter le traditionnel passation de service. Dans tous les cas, s’il réitère sa position de refus de non lieu dans l’affaire de Ndiaga Diouf pour Barthélémy, le risque d’avoir des locales émaillées de violences sont envisageables. Pour preuve, le 10 novembre dernier quant le Procès en appel de Dias-fils a été renvoyé à cause de l’absence d’avocat de la partie civile, le pays a failli vivre un “mars bis” avec l’arrestation de Barth, Sonko et de Gackou venus en soutien à leur camarade de Yewwi Askan Wi.