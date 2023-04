Affaire Maty Gningue : La réaction d’ Abdou Ndéné SALL DG de la Senter…

«Il ne s’agit pas d’un licenciement mais d’une non-transformation d’un CDD à son terme en CDI (Contrat à durée indéterminée). Seter a été motivée à prendre cette décision pour des raisons de comportement inadapté de cette personne et de réorganisation interne des services», a déclaré Abdou Ndéné Sall dans les colonnes de L’Observateur.

Quant aux perturbations notées sur le réseau du Train Express hier, le DG de la Sen Ter annonce une plainte : «Ce qu’ils ont fait est grave. Ils ont volé les clés des trains et il y aura des sanctions. L’enquête interne est en cours, la gendarmerie et des huissiers de justice ont été mobilisés pour enquêter et faire les constats. La Seter a déjà déposé une plainte. Les responsabilités seront situées et les fautifs sanctionnés à la hauteur de leur implication. Ils vont tous être renvoyés et seront traduits en justice.»