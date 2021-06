Les Sénégalais s’étaient réveillés, le samedi dernier, avec la nouvelle de l’arrestation, par les gendarmes, d’un “détraqué sexuel” qui tiendrait en otage “une déficiente mentale, séquestrée depuis 8 ans” dans un taudis sur l’ancienne piste de Mermoz où l’a transformé en “épouse”. après la publication de cette nouvelle, un vent de panique a soufflé sur le pays poussant certains à se demander comment de telles ont pu se réaliser au Sénégal sans que le voisinage ne soit alerté. Et Kéwoulo est allé à la rencontre de ce voisinage. Et c’est un autre discours que les voisins du couple Khady Niang-Kiriba ont tenu.

Dans le récit fait par la presse pour magnifier le travail des hommes du major Lazare Tine, il avait été révélé que “c’est au cours d’une opération de sécurisation que “les gendarmes sont tombés sur une dame enfermée dans une chambre cadenassée” et que, de l’enquête ouverte par les pandores, il est ressorti que “la dame venue de Fissel Mbadane était à la recherche d’une chambre en location et qu’elle aurait été kidnappée et épousée par un collecteur d’ordures -boudiouman- qui en a fait son objet sexuel.” Après la publication de ces informations, Ousseynou Niang, “le vrai époux” de Khady Niang était venu de Fissel Mbadane accompagné d’une des sœurs de “l’ex-otage” pour récupérer “sa femme” et des plaintes pour séquestration avaient été déposées contre “le kidnappeur” placé en garde à vue dans la foulée. Intéressées par cette affaire, des associations de défense des femmes comme celles agissant pour la défense des droits des malades mentaux s’étaient signalées pour accompagner Ndèye Khady Niang.

Loin de ce récit hallucinant qui nous plongerait sur les traces des célèbres prédateurs sexuels et serial killers comme on les a connus en Europe et en Amérique, l’affaire de Khady Niang est très loin du scénario Natascha Kampusch, cette autrichienne enlevée et séquestrée pendant 8 ans par un déséquilibré mental qui en avait fait son objet sexuel et a fini par se donner la mort, le jour où sa captive a réussi à s’échapper. Ici, contrairement à la version des gendarmes de Ouakam, il est ressorti de l’enquête menée par Kéwoulo que ce sont deux marginaux qui ont décidé librement -si le consentement éclairé pouvait être reconnu à ce genre d’individu- de se mettre en couple. A en croire les résultats de l’enquête ouverte par Kéwoulo, “c’est en 2013 que Khady Niang aurait quitté Fissel Mbadane, en fuguant du domicile de son mari.”

Si, pour le moment, Kewoulo ne peut pas tracer le parcours cahoteux de cette dame au cœur de l’enquête, il est ressorti de nos investigations que c’est dans la banlieue qu’a atterri cette dame âgée, aujourd’hui, d’une quarantaine d’année. A Dakar, “c’est à Pikine qu’elle a vécu pendant des années” ont soufflé des sources qui n’ont pas voulu être citées dans cette enquête. A ce niveau, de nombreuses zones d’ombre continuent d’exister puisque à l’étape actuelle de notre enquête, Kewoulo ne sait pas qui l’hébergeait là-bas. Si elle a, aussi, servi d’objet sexuel à ce logeur qui a fini par la mettre à la porte lorsqu’elle est devenue encombrante.

A en croire de nombreux témoins, qui ont côtoyé le couple Kiriba-Khady Niang, il y a trois qu’ils sont arrivés sur l’ancienne piste. “C’est moi qui ai donné la place à Kiriba pour qu’il construire sa cabane. Ensuite, il est revenu un jour avec une femme qu’il m’a présenté comme son épouse. Et cela ne fait pas 8 ans, ça doit être 3 ans. C’est faux de dire aussi qu’il l’avait séquestrée. Cette femme était libre de ses mouvements. C’est une déficiente mentale qui sortait mendier et revenait le soir à sa cabane. Parfois, il arrive qu’elle s’absente pendant plusieurs jours. Et quand on demandait de ses nouvelles à Kiriba, il nous disait que la femme était répartie dans sa famille, à Grand Yoff.” A confié un témoin.

A ce niveau, une enquête approfondie sur cette famille de Grand Yoff permettrait de savoir si un autre “mari” ne vivrait pas dans ce quartier populaire où elle se rendrait souvent puisque Ousseynou Ndiaye, l’époux de Fissel Mbadane, comme la sœur de Khady Niang ont nié avoir le moindre parents susceptible d’héberger Khady Niang là-bas. Si le principal bailleur de Kiriba a déclaré leur avoir donné l’endroit il y presque 3 ans et que la femme était depuis tout ce temps dans les pays de Kiriba, pour d’autres témoins, la présence de Khady Niang dans cet endroit ne remonterait pas à plus d’un an. Et pour tous, “elle n’a jamais été séquestrée.” Ce sont, tout juste, deux marginaux, deux déficients mentaux qui avaient librement décidé -même si le discernement est visiblement altéré dans leur cas- de vivre leur amour dans une zone criminogène.