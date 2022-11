Affaire Ismail Jakobs : Aliou Cissé brise enfin le silence

Aliou Cissé a enfin évoqué le cas Ismail Jakobs, en conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur sénégalais confirme les problèmes administratifs du joueur.

« Nous avons des soucis administratifs avec un joueur qui joue sur ce côté gauche (ndlr : Ismail Jakobs). Nous avons un groupe avec une certaine polyvalence, ce qui fait qu’il n’y aura pas de souci pour remplacer Ismail Jakobs », confie le coach sénégalais.

Pour ce qui est de la venue de Moussa Ndiaye, il dit avoir misé sur un joueur prometteur. « Moussa Ndiaye on le connait. C’est un garçon qui joue avec nos jeunes catégories. Il est très prometteur. On a décidé de le faire venir. C’est très bien pour lui et notre équipe nationale », éclaircit Aliou Cissé.