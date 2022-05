Depuis quelques jours, une énorme polémique a éclaté sur la face cachée des influenceuses à Dubaï : l’affaire Dubaï Porta Potty. Cette polémique montre par quels agissements, certaines influenceuse gagnent leurs vies. Une liste présumée d’escortes françaises vient d’être dévoilée.

L’expression Porta Potty, signifie “toilettes publiques“. Il s’agit de plusieurs pratiques auxquelles certaines escortes ou influenceuses s’adonneraient, afin de gagner de grosses sommes d’argent. Récemment, une vidéo avait circulé sur la toile montrant une femme en train de manger les scelles d’un homme dans un appartement luxueux de Dubaï. Et pour satisfaire les fantasmes d’hommes très riches, certaines jeunes femmes sont prêtes à aller très loin. Certaines s’adonneraient à de la zoophilie pour une récompense allant de 2.500 dollars à 300.000 dollars.

La liste présumée

Ce samedi 7 mai 2022, le blogueur et instagrameur Aqababe a révélé une liste présumée d’influenceuses et escortes françaises, qui auraient ou qui font encore actuellement partie de cette affaire sur son compte Instagram. Dans cette liste, on retrouve le nom de la marseillaise Alix Desmoineaux, d’Astrid Nelsia, d’Aurélie Preston, ou encore de la chanteuse et sœur de Jazz, Eva Queen. Dans une seconde story, Aqababe a révélé des preuves, notamment des vocaux sur Snapchat, où l’on entend un homme raconter ses rencontres avec ces influenceuses françaises.

Dans la foulée des évènements, plusieurs blogueurs ont donné leur avis et le nom des influenceuses qui font partie du cercle Porta Potty.Parmi ces noms que citaient certains influenceurs, y figure celui de Milla Jasmine, la star de téléréalité. Mais cette dernière a récemment pris la parole pour démentir les faits. En effet, Milla a révélé qu’elle a été une stripteaseuse. Mais qu’elle n’a jamais fait partie des femmes Potty à Dubaï.

Capture écran Instagram

Capture écran Instagram

Une influenceuse se suicide

Plus grave encore, depuis cette sombre affaire, l’influenceuse Mona Kizz s’est suicidée en se défenestrant du 7e étage d’un spacieux hôtel de Dubaï. Un fait qui s’est déroulé au plein cœur de l’affaire Dubaï Porta Potty. Mona Kizz de son vrai nom Karungi, est originaire d’Ouganda et est très connue sur les réseaux sociaux. Pour certains, l’influenceuse se serait suicidée car elle était dépassée par cette affaire, mais pour d’autres, son décès serait lié à une histoire de cœur avec un ex-petit ami.