Un corps retiré des décombres de l’hôtel Saratoga à Cuba, le bilan passe à 27 morts

Plusieurs médias indépendants cubains ont fait état de 19 disparus, publiant une liste avec leurs noms et un numéro de contact. Les autorités ont seulement indiqué que 19 familles avaient demandé des nouvelles de leurs proches. Quatre enfants et adolescents figurent parmi les victimes de cette explosion, probablement due à une fuite de gaz. Sur les 81 personnes blessées, 37 restaient hospitalisées samedi en fin de journée, a précisé le chef des services hospitaliers du ministère de la Santé.

Au moment de la déflagration, l’hôtel Saratoga était fermé depuis deux ans en raison de la pandémie ce Covid-19. Des ouvriers et employés étaient en train de préparer sa réouverture après travaux, prévue mardi prochain. Une touriste tuée “51 employés travaillaient dans le bâtiment […] dont 11 sont décédés d’après ce que l’on sait pour l’instant. Treize sont portés disparus, six sont hospitalisés et le reste a réussi à sortir à temps”, a expliqué un porte-parole du groupe touristique Gaviota.

Habitants évacués

Parmi les victimes se trouve une touriste espagnole de 29 ans, qui se promenait près de l’hôtel, son époux également espagnol étant grièvement blessé. Les recherches de corps ou de survivants se poursuivaient samedi soir dans les deux étages souterrains dont l’accès est compliqué par la grande quantité de gravats, a constaté un journaliste de l’AFP. Les habitants des logements voisins endommagés par l’explosion ont été évacués par précaution vers des centres d’hébergement.