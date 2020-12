Affaire des camps de redressement, JAMRA loue la posture de Serigne Modou Kara

Et voilà qu’aujourd’hui, l’éminent corps de la Brigade de recherches de la Gendarmerie, alors qu’elle faisait une investigation de routine sur le vol d’un scooter, dont le propriétaire avait déposé plainte, fit une découverte stupéfiante dans un des «Centre de rééducation de Kara». La déclaration faite par le Colonel Pape Diouf, du Haut commandement de la gendarmerie, fait état de leur trouvaille, sur trois sites éponymes, à la Zone B, à Ouakam, à Malika et à Guédi­awaye, de 353 individus, âgés entre 17 et 42 ans, «soumis à des actes de tortures et souffrant de malnutrition». Mais également de «Yamba» (chanvre indien) que les pandores auraient saisi sur un des geôliers», ont souligné Mame Mactar Gueye et Cie, dans un communiqué reçu par « 24 Heures ».

Toujours selon eux, «Jamra, qui a toujours fustigé la maltraitance, sous toutes ses formes, de la personne humaine, à fortiori des enfants ; et a également toujours combattu la consommation et le trafic de drogue – au point de l’avoir fait criminaliser, par le biais de loi 2007-31 du 30 novembre 2007, dite «Loi Latif Guèye»-, condamne, avec toute la fermeté qui sied, ces graves infractions pénales, relevées par ces vaillants gendarmes assermentés, dans ces singuliers +centres de rééducation».

La même source de faire une précision de taille. «Cependant, par honnêteté morale, Jamra se gardera rigoureusement d’occulter la louable disponibilité dont Serigne Modou Kara a toujours fait montre, pour aider les jeunes à se libérer de l’esclavagisme de la drogue. Comme en atteste à suffisance, un extrait-vidéo (posté sur la page Facebook de Jamra) relatif à une séance de psychothérapie de masse, au profit d’une centaine de jeunes toxicomanes, que Serigne Modou Kara avait regroupés dans un champ, à Lansar, en 1995, déjà.

Par conséquent, cet aspect de ses activités ne peut, en aucun cas, laisser indifférente Jamra, « qui a toujours fait une sur-priorité le combat contre le fléau du trafic de stupéfiants, qui hypothèque la santé mentale et morale de nos enfants; booste l’insécurité; détruit les ménages; déstabilise notre économie par le recyclage de l’argent sale». Mactar Gueye et Cie de poursuivre : «L’importance pour le croyant d’éviter de prêter le flanc aux œuvres du démon, en se livrant à des activités de nature à l’éloigner de l’adoration du Dieu Unique, a fait l’objet d’une ferme mise en demeure dans plusieurs passages coraniques (Bakhara, Mahida, Al-Imran, etc.). Le Seigneur y met sur un pied d’égalité le fléau du «Sangara», c’est-à-dire tout produit de nature à faire perdre au croyant sa Lucidité, et celui du Jeu de Hasard. Allah condamne avec le même degré de sévérité, ces deux calamités sociales, que Dieu considère comme les voies de prédilection qu’emprunte Satan pour détourner le croyant de la pratique vertueuse et assidue du culte religieux (+Innamal hamrou wal meysir+)».

«Ainsi, Jamra a toujours salué les efforts consentis dans ce sens par Serigne Modou Kara, pour aider les jeunes à s’affranchir de toutes formes de dépendance aux substances euphorisantes ou enivrantes. Tant il est vrai que le Croyant, avant de prétendre se consacrer, en toute lucidité, au culte religieux, doit s’attacher à cultiver un comportement social positif et harmonieux. Aider un croyant à se libérer prioritairement de cet esclavagisme cérébral, est donc un acte de solidarité de haute portée citoyenne et religieuse que Jamra a toujours salué, peu importe l’identité ou l’appartenance confrérique de l’auteur de ce noble acte d’entraide», indique le document.

Par ailleurs, Jamra félicite «Serigne Modou Kara Mbacké, de s’être très tôt inscrit dans une posture d’APAISEMENT, en annulant la conférence de presse qu’il comptait tenir, ainsi que son grand rassemblement traditionnel du 31 décembre. Et rend hommage à sa Posture Légaliste, consistant à faire mettre à la disposition de la Section de Recherches de la Gendarmerie, un des geôliers qui cherchait refuge à son domicile». Et de renchérir : «Le dernier message de Serigne Modou Kara Mbacké, livré dans les réseaux sociaux, et instruisant ses +diawrignes+ de ne prononcer +aucun propos, de ne poser aucun acte de nature à entraver l’action des enquêteurs, et de laisser la justice faire son travail+, mérite d’être salué».

Ainsi, «Jamra souhaite vivement que toute la lumière soit faite sur cette sombre affaire de +séquestration et de maltraitance des personnes vulnérables+. Que les investigations en cours sur les graves actes imputés aux 43 suspects, arrêtées et mis à la disposition du Procureur de la République, soient conduites jusqu’à leur terme. Et que soit également clarifié le présumé trafic de chanvre indien à leur actif».