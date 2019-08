Affaire des 94 milliards FCFA : le député Amadou Mbéry Sylla en veut à Ousmane Sonko

Le député, par ailleurs, président du conseil régional de Louga (nord-ouest du Sénégal) Amadou Mbéry Sylla en veut à l’opposant Ousmane Sonko qui a accusé, l’ancien directeur des Impôts et domaines, Mamour Diallo d’avoir détourné un montant de 94 milliards F CFA.

« Dès le début, je savais que Sonko ne disait pas la vérité et l’histoire m’a donné raison. Il ignore que le Ndiambour-Ndiambour (terme utilisé pour désigner ceux qui sont originaire de cette zone), par essence est un travailleur et non un voleur. A la place de Sonko, je raserais les murs au lieu de continuer à parler », a dit M. Sylla.

Le président du conseil régional de Louga qui avait applaudi des deux mains, lorsque l’Assemblée nationale avait mis en place une commission d’enquête parlementaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais, ont rendu public leur rapport, qui blanchit l’accusé, n’a pas mis du temps pour lever la voix.

« Au Sénégal, nous ne devons plus prêter attention aux propos tenus par des gens, à l’image de Sonko. Vraiment il (Sonko) ne nous respecte pas. Comment peut-il faire des accusations aussi graves sur des Sénégalais comme lui et refuse de répondre à une convocation de l’Assemblée nationale ? C’est inadmissible », déplore-t-il.