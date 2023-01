Affaire des députés : Les révélations de l’avocat d’Amy Ndiaye Gniby

Le collectif des avocats de la députée, Amy Ndiaye Gniby a réagi suite à la décision du tribunal des flagrants délits de Dakar de condamner les députés Massata Samb et Amadou Niang à six mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires et une amende de 5 millions à titre de dommages et intérêts.

Me Souleymane Soumaré prenant la parole au nom de Me Baboucar Cissé, en dehors du territoire, a déclaré que la peine qui a été rendue intéresse beaucoup plus le parquet qui avait requis deux ans de prison ferme. « Ça sera plutôt au parquet d’apprécier s’il va relever appel ou non. Nous concernant, nous sommes satisfaits de la déclaration de culpabilité. Parce qu’il s’agissait de marquer le coup. Il n’est pas permis au Sénégal de lever la main sur une personne à fortiori sur une femme enceinte », a dit l’avocat de la partie civile.

Concernant les 5 millions qui doivent être alloués à la dame pour la réparation du préjudice subi, indique Emedia, le collectif des avocats de la députée estime que cette somme est faible par rapport aux 500 millions qu’il avait demandé lors de l’audience. Pour étayer ses propos, Me Soumaré souligne que : « parce qu’il y’a la réparation du préjudice intégral. Ce préjudice c’est la mère et l’enfant. Nous allons nous concerter avec notre cliente pour voir si on va interjeter appel sur les intérêts civils ».