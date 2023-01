Affaire Amy Ndiaye : Massata Samb et Mamadou Niang vont faire appel

Les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement n’étaient pas présents lundi lors de la lecture du jugement. « Ils vont rester en prison le temps qu’on fasse appel », a déclaré un de leurs avocats, Abdy Nar Ndiaye.

Mamadou Niang et Massata Samb ont écopé de six mois de prison ferme pour avoir frappé à l’Assemblée nationale, Amy Ndiaye.

Les images qui ont circulé en boucle montrent Massata Samb gifler la parlementaire, et son collègue Mamadou Niang lui décocher un coup de pied au ventre, en pleine session publique.

Amy Ndiaye a été hospitalisée après l’incident et risque de perdre le bébé qu’elle porte, avait dit lors du procès son avocat, Me Baboucar Cissé. Elle est sortie de l’hôpital, mais reste « dans une situation extrêmement pénible », avait-il ajouté. Les deux parlementaires, écroués depuis le 15 décembre, ont été jugés le 19 décembre par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Celui-ci les a aussi condamnés lundi à payer chacun une amende de 100.000 francs CFA , et « solidairement » des dommages et intérêts de cinq millions de FCFA pour « coups et blessures volontaires ».