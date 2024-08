Accusé de viol sur une mineure de 9 ans, Babacar Dramé maçon de profession a fait face au juge de la chambre criminelle de la Grande instance de Dakar, mardi 06 août.

En prison depuis 2021, Babacar Dramé risque gros s’il est reconnu coupable. Selon les éléments de la procédure, Aissatou Ndiaye la tante de la mineure a constaté des anomalies sur son appareil génital. De ce constat, elle interroge la fille qui lui dit que Baba Dramé avait l’habitude de frotter son sexe contre le sien.

Lors de l’enquête, la mineure déclare qu’elle était venue boire de l’eau dans la chambre de l’accusé. Celui-ci l’a alors invité à le rejoindre dans le lit.

Faisant face à une résistance, le mis en cause l’a tiré de force avant de le déshabiller pour exercer des attouchements sexuels. Cependant, la fillette affirme que le mis en cause avait fait cela à plusieurs reprises. Ce que Baba Dramé réfute catégoriquement à en croire le journal Source A.

Baba Diop, Bissau Guinéen établie au Sénégal persiste dans ses dénégations et déclare ne rien comprendre, car « un jour après le crépuscule, la fille et sa tante sont venues me voir, c’est là que la fille m’a demandé de l’argent. Ce que j’ai fait. La police est venue me cueillir un jour après. Je n’ai jamais commis ces actes sur elle ».

Les avocats de la défense ont sollicité l’acquittement de leur client, sans quoi il n y a pas suffisamment de preuves et que la partie civile a disparu. Cependant, ils demandent la relaxation de leur client au bénéfice du doute. La décision sera rendue le 20 août prochain.