Affaire de prêt de 2 milliards FCFA : L’ancien ministre Samuel Sarr entendu par la gendarmerie

L’ancien ministre Samuel Sarr, a été entendu ce vendredi dans l’affaire des 2 milliards FCFA l’opposant à Cheikh Amar. Il en était de même de Cheikh Amar, lui aussi entendu par la Brigade de Recherches de la gendarmerie jeudi, selon Dakaractu.

En effet, cette somme selon l’accusation, empruntée par Samuel Sarr à l’homme d’affaires pour le compte de Me Wade depuis 2014, n’aurait jamais été remise au Pape du Sopi. C’est de guerre lasse que Cheikh Amar aurait décidé de porter plainte contre Samuel Sarr pour récupérer son dû.

Mais l’ancien ministre qui argue que le plaignant veut lui « extorquer des fonds » a aussi porté plainte contre lui et son avocat Me Seydou Diagne. Mbaye Kane Lo, témoin de Cheikh Amar et qui a également porté plainte contre Samuel Sarr était aussi à la BR de la Gendarmerie.