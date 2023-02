Affaire de 805 Kg de cocaïne saisis : Les sept suspects déférés

Les sept suspects dans la saisie de 805 Kg de cocaïnes en pleine mer dont trois Ghanéens, trois Gambiens et l’Italien ont été déférés au parquet, hier rapporte le journal Enquête. La drogue sera incinérée prochainement en public.

Après 96 heures de garde à vue, d’auditions, d’exploitation et de compléments d’enquête, les limiers de la Direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) ont bouclé, hier, leur enquête à propos de la saisie en pleine mer de 805 kg de cocaïne. Trois Ghanéens, trois Gambiens et un Italien avaient été arrêtés en pleine mer, il y a un peu plus d’une semaine. Selon nos informations, quatre jours ont suffi aux hommes du commissaire Ndiaré Sène, le patron de cette entité de la police nationale chargée de la lutte contre la drogue, pour rassembler assez de preuves sur la culpabilité des suspects. Ils ont été déférés, hier, au parquet.

Selon nos sources, ils sont poursuivis pour trafic international de cocaïne en bande criminelle organisée et blanchiment de capitaux. Nos interlocuteurs ajoutent que les 805 kg de drogue dure seront publiquement incinérés, prochainement.

La saisie a été faite, le dimanche 22 janvier, à 335 km au large de la capitale sénégalaise. Après avoir passé 96 heures de garde à vue dans les locaux de l’Unité mixte de contrôle des conteneurs (UMCC), les sept suspects ont été transférés, le 25 courant, en fin d’après-midi, aux agents de la Direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis). Le capitaine du navire répond aux initiales de S. D. N. (46 ans). Il y a aussi les nommés M. A. A., A. T. T., M. T., B. S. Par contre, deux des présumés trafiquants n’ont pu encore être identifiés, car ils sont parvenus à faire disparaitre leurs pièces avant leur arrestation. Ils sont trois Gambiens, trois Ghanéens et un Italien.