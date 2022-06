Affaire Boffa Bayotte: Finalement, tous sont acquittés sauf René Capain Bassène et Oumar Ampoï Bodian

L’affaire des tueries de Boffa Bayotte qui avait tenu le pays en haleine depuis plusieurs années et valu la détention à 26 personnes, originaires pour la plupart de Toubacouta, a connu son épilogue ce matin. Plutôt un premier épilogue. Si, pour les 9 acquittés de ce matin, la justice n’a rien à leur reprocher, elle reconnait par contre les nommés René Capain Bassène, Oumar Ampoï Bodian, Abdoulaye Diédhiou et Alioune Badara Sané coupables de faits qui leur sont reprochés…

Les rideaux sont tombés ce matin sur la session extraordinaire de la chambre criminelle de Ziguinchor. Et le rôle du jour avait pour acteurs les personnes arrêtées dans le cadre des tueries qui avaient, le 6 janvier 2018, endeuillé les populations de Ziguinchor avec l’assassinat de 15 bucherons, tués dans la forêt classée de Bayotte-Est. Convenablement à la promesse de l’Etat qui était de traquer, d’arrêter, de juger et de condamner les “coupables de cette ignominie”, les super gendarmes de Colobane avaient, le 9 janvier 2018, débarqué dans la capitale de la Casamance. Et, exploitant un “renseignement” ou en en exécution dune “instruction” ils ont jeté leur dévolu sur les habitants de Toubacouta, un village situé à 7 kilomètre de Ziguinchor et onze kilomètres du lieu présumé de la commission des faits. Encerclés alors qu’ils étaient dans leur sommeil, -c’était entre 3 et 4 heure du matin- tout ce que ce village, d’une trentaine de concessions, comptait comme habitant a été cueilli et conduit à la compagnie de gendarmerie de Néma. Puis, entendu sous le régime de la garde à vue par les hommes du commandant Issa Diack, le patron de la Section de Recherches.

Ensuite, tous ces gens ont été accusés d’avoir commandité, ordonné ou exécuté les meurtres de ces pauvres bucherons. Et, aussi invraisemblable que cela pouvait paraitre, les super gendarmes de la Section des Recherches n’avaient jamais mis les pieds sur les lieux présumés de la commission des crimes. Ni eux ni les procureurs -3 au total- encore moins les juges d’instructions -3 aussi- qui se sont succédés autour de ce dossier n’ont daigné faire le déplacement de la forêt de Bayotte-Est, lieu de commission de ces massacres. Pourtant, plusieurs semaines après le départ des enquêteurs, les équipes de Kéwoulo, qui ont repris la même enquête, sont arrivées à des conclusions terrifiantes: là où la gendarmerie n’a jamais été, Kéwoulo a pu découvrir le site des tueries; Observé la scène et cherché à comprendre le modus operandi des assaillants. Ensuite, Kéwoulo est reparti à la recherche des témoins. Trouvé les hommes qui, parce que les gendarmes ont manqué à leur devoir, sont allés dans la forêt des Bayottes chercher les corps et les blessés. Et refait la contre-enquête qui a permis à l’opinion de comprendre ce qui s’est réellement passé dans cette forêt des Bayottes.

Face à ces révélations, la justice sénégalaise, qui a eu Me Clédor Ciré Ly en face d’elle, a cherché à se sauver la face. Après plus de quatre années de détention et après plusieurs refus d’entendre les témoins à décharge, de remise en “Liberté provisoire” et de demandes de “Reconstitution”, la justice sénégalaise a procédé, en douce, à la remise en liberté de 12 des 25 détenus. Pour “Non Lieu total“. Et, ce sont les 13 autres détenus, dont René Capain Bassène, Oumar Ampoï Bodian et compagnie qui sont, ce matin, venus écouter la décision du tribunal après un procès fleuve qui a débuté le 21 mars 2022. Comme Kéwoulo l’avait prédit, quand nous avions dit clairement que “pour se sauver la face la justice chercherait à condamner deux ou 3 lampistes“, hé bien… les juges ne nous ont pas démenti.

Ce matin, en rendant son verdict, “le tribunal a reconnu les nommés Abdoulaye Diédhiou et Alioune Badara Sané coupables de détention d’arme sans autorisation.” Pour rappel, Kéwoulo avait clairement dit que, de toute cette opération militaro-judiciaire qui a été lancée après les tueries, «seul un fusil artisanal -Maakhdome” avait été découvert dans le village de Toubacouta et que le propriétaire de ce fusil n’est autre que le marabout Abdoulaye Diédhiou à Dakar au moment de la tuerie”. Alors c’est pour ce fusil de chasse que Abdoulaye Diédhiou et Alioune Badara Sané ont été reconnus coupables et condamnés. Et pour René Capain Bassène comme pour Oumar Ampoï Bodian, ils sont reconnus coupables de complicités d’assassinat alors qu’aucune preuve matérielle n’a été retenue à leur encontre ; en dehors de leur engagement politique -pour Oumar Ampoï Bodian-, -intellectuel pour René Capain Bassène- et les accusations farfelues de Maurice Badji, le chef du village de Bourofaye. Autre personnage condamné ce matin; César Atoute Badiate, le fantomatique chef des rebelles de l’aile sud du MFDC. A en croire la chambre criminelle de Dakar, il serait le complice de René Capain Bassène et Oumar Ampoï Bodian. Si prononcer une condamnation à son encontre n’a pas été compliqué, l’arrêter et le faire exécuter cette peine de prison à perpétuité est une autre paire de manche.