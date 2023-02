Affaire Amy Ndiaye Gniby : les Moustarchidines haussent le ton et menacent de régler le problème…

Jugés et condamnés Massata Samb et Mamadou Niang croupissent actuellement en prison. Les Moustarchidines parlent d’injustice et exigent le traitement des milliers de plaintes déposées contre Amy Ndiaye Gniby. «Nous exigeons avec force que ces milliers de plaintes déposées par d’honnêtes citoyens soient traitées avec toute la rigueur, la diligence et le sérieux requis », font ils savoir.

« Au nom de quoi les honorables députés, Massata Samb et Mamadou Niang ont été arrêtés, jugés et envoyés en prison, pendant que Amy Ndiaye, l’insulteuse de l’hémicycle, l’instigatrice des incidents malheureux de l’Assemblée, continue à vaquer impunément à ses occupations ? Et ce, malgré les milliards de plaintes qui l’ont visée pour les forfaitures ci-mentionnées», s’interrogent ces derniers.

Ainsi, ces disciples se disent offensés et touchés dans leur sensibilité. Ils estiment que «cette attitude hautement téméraire constitue un précédent dangereux pouvant conduire à une escalade qui sape la cohésion sociale et menace la stabilité nationale».

D’aprés Rewmi, les Talibés de Serigne Moustapha Sy dénoncent donc avec la dernière énergie cette manière sélective de traiter les dossiers judiciaires. «Certes, nos avocats vont accélérer et intensifier la bataille judiciaire et useront de toutes les voies de recours pour obtenir gain de cause, mais si rien n’est fait, rien ni personne ne pourra interdire aux disciples d’apporter une riposte ferme à la mesure des provocations et de l’effronterie de la dame. À eux de voir. Soit ils le règlent, soit nous réglons le problème à notre manière. La coupe n’est que pleine», avertissent-ils.