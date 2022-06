Affaire El Hadji Thiam Niasse coordonnateur de Pastef

L’affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko commence à avoir de nouveaux relents. A en croire des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, El’hadji Thiam Niasse, le coordonnateur de Pastef Taïba Niassène, sera jugé ce matin pour “menaces de morts.” Et c’est la fameuse tante de Adji Sarr qui est à l’origine de son arrestation.

C’est ce matin que le nommé El’hadji Thiam Niasse fera face aux juges des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour injures et “menaces de mort”, il avait été cueilli par la police de Grand Yoff et placé en garde à vue. A l’issue de la durée légale de cette mise à disposition des enquêteur, le mis en cause a été déféré au parquet. Coordonnateur de la cellule Pastef de Taïba Niassène, El’hadji Thiam Niasse est poursuivi par Mme Bintou Diouf. Pour mémoire, c’est cette dernière qui s’était, devant les caméras et quelques soutiens loués pour l’occasion, présentée comme la tante de Adji Sarr lors de la fameuse marche sur tapis…bitumé de la passionaria de Djirna et Maya.

Tout est parti d’un message audio que le sieur El’hadji Thiam Niasse avait envoyé à la dame. Connaissant cette dernière qu’il avait aperçu sur les images des vidées, lors de cette fameuse “marche de la fierté”, il avait contacté Bintou Diouf pour lui dire: “Tu es une menteuse, tu n’as aucun lien de parenté avec la mère de Adji Sarr. Ici, le village est trop petit pour qu’on se permette certaines choses. Et on se connait tous. Saches que, tout ce que l’on sème, on le récolte”. Enervée par ce message vocal et certainement conseillée par ses amis –Wakeur Niak Jaam-, elle est allée porter plainte auprès du commissaire de police de Grand Yoff.

Saisie par plainte, la police de Grand-Yoff, qui a convoqué El’hadji Thiam Niasse, l’a placé en garde à vue avant de le déferrer au parquet. Arrêté le 24 mai 2022, il a fait l’objet de deux retours de parquet avant d’être placé en détention, le lundi 30 mai dernier. Finalement, c’est ce matin que El’hadji Thiam Niasse sera sorti de prison pour être présenté au tribunal des flagrants délits de Dakar. Il sera soutenu par Me Abdoulaye Tall qui s’est constitué pour lui. De l’autre côté, on nous apprend que malgré les pressions venant de Wakeur Niak Jaam, (les fossoyeurs de la paix-, NDLR), la dame Bintou Diouf serait dans les dispositions de renoncer à sa plainte.