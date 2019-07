Affaire Adama Gaye : son audition constitue une véritable « opération de salubrité publique », selon le Coordonnateur de la Cojer

L’audition du journaliste-consultant Adama Gaye par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) constitue une véritable opération de salubrité publique au regard de la déliquescence mentale de cet homme, a estimé le Coordonnateur de la Convergence de la jeunesse républicaine (Cojer), Moussa Sow.

Dans un communiqué, M. Sow qualifie le journaliste d’ « irrespectueux » qui piétine l’idéal républicain et les valeurs qui fondent notre commun vouloir de vie commune, condamnant avec la plus grande fermeté ces propos qui n’honorent pas le Sénégal.

Les jeunesses républicaines demandent à Adama Gaye d’assumer son insolence au lieu d’alerter la presse et d’ameuter l’opinion pour chercher à cacher son jeu favori : dénigrer le Sénégal et ses dirigeants à travers le monde.

Lundi tôt dans la matinée, le journaliste sénégalais Adama Gaye, connu pour ses écrits virulents contre le régime du président de Macky Sall, a été arrêté à son domicile sis à l’Immeuble Kébé au Plateau, dans le centre ville de Dakar. Cette interpellation intervient après une rencontre avec Me Abdoulaye Wade, l’ex-président sénégalais.

Il est reproché au journaliste d’avoir diffusé des « écrits contraires aux bonnes mœurs ». Mais aussi « offense au chef de l’Etat », selon son avocat, Me Khouraïchi Ba. Face au procureur ce mardi, Adama Gaye risque l’instruction pour procéder à la mise en examen et à l’information de ce dossier, renseigne sa défense, ce qui suppose « beaucoup plus de temps et certainement une privation de liberté beaucoup plus longue ».