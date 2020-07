Le président directeur général de la Sédima vient de se prononcer sur l’affaire médiatique du moment. Interpellé par les journalistes, sur les accusations de Aby Ndour qui, dans une vidéo devenue virale, l’avait accusé d’avoir des visées sur « son terrain » pour faire l’extension du KFC géré par sa fille, Anta, Babacar Ngom s’est permis de trahir une confession.

« Vous savez, moi cette sortie de Aby Ndour je ne l’ai pas regardé. Ce sont des gens qui m’ont dit que Aby avait fait une vidéo dans laquelle elle m’a insulté. » A déclaré Babacar Ngom. Aussi, alors que personne ne l’avait entendu dire le moindre mot désobligent sur cette affaire, Babacar Ngom a fait savoir que « c’est Youssou Ndour qui (l’a) appelé pour l’informer » de l’existence de cette vidéo en circulation. « Il m’a dit grand, je suis sincèrement désolé. C’est ma mère qui vient de m’appeler. Elle a mal, très mal et est dans tous ses états. On vient de voir la vidéo que Aby Ndour vient de faire sur vous. Je vous demande de nous pardonner. » A confessé Babacar Ngom.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Babacar Ngom a fait savoir qu’il n’en tient pas rigueur à la sœur cadette de Youssou Ndour. « Youssou, lui a-t-il dit, je n’ai pas regardé cette vidéo de Aby. Et je pardonne à Aby, qui est ma petite sœur. Toi tu es et resteras mon frère. Aussi, je pardonne tout ceux qui m’ont insulté pour cela. Ceux qui l’ont fait et ceux qui le feront plus tard. » A déclaré Babacar Ngom, coupant ainsi court à tout commentaire. Cette sortie du fondateur de Sédima montre clairement la gène installée par la sortie de Aby dans la famille Ndour.