L’affaire dite des 11 éléments de la “Force spéciale” continue d’être gérée entre la chancellerie, le parquet de Dakar et le bureau du 2ème cabinet du juge d’instruction du tribunal de Dakar. A en croire des sources policières, en exécution d’une délation judiciaire, les éléments du commissariat central de Guédiawaye ont procédé hier à l’arrestation de Mme Amy Dia, une responsable politique de Pastef Sam Notaire. Elle serait selon l’accusation du parquet de Dakar impliqué dans un projet d’attentat contre l’autorité de l’Etat…

Unique femme citée, pour le moment, dans cette affaire de présumés “terroristes” qui voulaient, ce 17 juin, détruire la centrale électrique du “Cap des Biches”, “attaquer des domiciles de responsables de Benno” et “faire face aux forces de défense”, Mme Amy Dia est privée de liberté. Elle a été cueillie, hier, par les éléments du commissariat central de Guédiawaye qui vont procéder, ce matin, à son audition avant de la conduire en détention. Ensuite, selon les disponibilités et le bon vouloir du juge Mamadou Seck du 2ème cabinet, elle sera extraite et conduite au tribunal pour faire face au magistrat instructeur. Alors que Kéwoulo ignore ce qui est réellement reproché à cette dame, des sources judiciaires ont fait savoir qu’elle fait partie du lot des “8 recherchés” concernés par un mandat d’arrêt délivré par le juge lors du placement des “10 éléments dangereux” de la “Force Spéciale.”

Pour rappel, des mandats d’arrêts avaient été décernés à l’encontre de Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Yaya Cissé, Khadim Ndiaye, Awa ou Amy Dia dite Nadine, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati. Comme on le voit, alors qu’elle sait que de lourdes sanctions pouvaient lui arriver si la police mettait à exécution les désidératas du procureur -c’est lui qui a requis ces placements sous mandat de dépôt et ces mandats d’arrêts-, Mme Amy Dia, la coordinatrice adjointe de Pastef Sam Notaire, a décidé de ne pas fuir. Pour mieux se défendre et faire savoir au monde que tout cela n’est que farce.

Après Amy Dia, 5 autres personnes localisées sur le territoire national sont visées par ces mêmes mandats. Si leur arrestation semble n’être qu’une formalité, puisqu’il suffit juste de les localiser, pour Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati, l’affaire va être plus compliquée. Surtout pour Ousseynou Seck alias Akhénaton, établi à Paris, et qui bénéficie de la double nationalité franco-sénégalaise. Si la participation à un projet de “résistance”, contestation ou d’affrontement avec les forces de l’ordre est considéré au pays de Macky Sall comme un crime, dans les états de Droit c’est une simple infraction qui relève du droit commun. Pendant ce temps, le sort de deux des personnes impliquées dans ce même dossier reste peu enviable: François Mankabou soupçonné de participation à un projet terroriste a été torturé par les policiers de la Sûreté Urbaine et traine de graves séquelles. Il est actuellement en soins intensifs depuis plus de deux semaines à l’hôpital Principal de Dakar.

Si son pronostic vital n’est plus engagé, ses chances de se remettre, un jour, sur ses deux jambes et refaire son travail de garde du corps sont anéanties. Aussi, alors que sa famille et des relations ont annoncé sa mort en détention, l’administration pénitentiaire a déclaré que le détenu Pape Mamadou Seck, agent des Impôts et Domaines et membre actif de Pastef Darou Mousty s’est évadé du pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Une version que la famille ne veut nullement entendre; vu l’état de santé fragile de Pape Mamadou Seck. Pour rappel, l’homme souffre d’une insuffisance rénale connue de son entourage comme de la police à qui son épouse avait remis son dossier médical. Mais, malgré ces informations capitales, qui montrent clairement que son état de santé est incomptable avec la détention, les policiers l’ont gardé à vue pendant plus de 10 jours. Et le parquet comme le juge d’instruction ont décidé son placement en détention.