C.A. Mbaye, nouveau bachelier, a été déféré au Parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 15 ans. Selon L’Observateur, qui donne l’information, l’élève en classe de Terminale et candidat au Baccalauréat 2024, avait reçu une convocation suite à la plainte du père de S. Diagne, née en 2009.

Le mis en cause, âgé de 20 ans, qui avait déjà commencé les épreuves du Bac, a obtenu une dérogation pour attendre jusqu’à la fin de l’examen pour déférer à la convocation. Ce qu’il a fait après avoir décroché son diplôme au second tour. C. A. Mbaye sera aussitôt placé en garde à vue malgré ses dénégations.

Les parents de l’adolescente, après avoir remarqué un changement de physionomie chez leur fille, l’ont amenée au poste de santé de la localité où une sage-femme décèle une grossesse de trois mois. La mineure indexe le fils de leur voisin d’appartement. Déroulant le film du viol, la victime présumée affirme que l’accusé l’a surprise dans les toilettes communes de l’appartement avant de la coincer contre le mur pour abuser d’elle. Selon S. Diagne, l’agression sexuelle n’a duré que « quelques minutes », narre le journal.

La même source indique que la fille, questionnée à nouveau par son père, change de version. Elle disculpe le nouveau bachelier et cite P. Baldé, vigile de la « case des tout-petits » de Golf Sud, âgé de 67 ans. Selon l’accusatrice, ce sexagénaire l’a interpellée alors qu’elle se trouvait avec ses copines dans la cour de l’établissement scolaire pour cueillir des fruits de badamier appelés « Guerté Toubab » en wolof : « Il m’a demandée de revenir un autre jour toute seule afin de mieux me servir. » C’est dans ces circonstances, accuse l’élève, que le vigile l’a violée. Face aux enquêteurs, renseigne la source, elle a fait une description détaillée de la chambre du mis en cause. Le sexagénaire a été aussi déféré, signale le quotidien d’information.