« NOUVEAU SÉNÉGAL » : Le Dr Rose Wardini inaugure son mouvement citoyen...

La cérémonie s’est déroulée ce dimanche après-midi en lieu et place de la mémoire africaine. Des jeunes, des étudiants, des hommes et des femmes des régions ont répondu à cette demande. La présidente de « SÉNÉGAL NOUVEAU » dit « constaté que le pays est confronté à de nombreux défis et que les politiques de développement actuelles ne répondent plus aux besoins de la population.

Ils ont donc décidé de (se réunir) pour proposer une alternative crédible et réaliste qui satisfera les aspirations de tous les Sénégalais. » Dr Rose WARDINI ajoute : « Nous pensons que notre pays a besoin d’une nouvelle vision géopolitique qui soit en phase avec les nouveaux contextes et bouleversements régionaux et mondiaux.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés à réfléchir ensemble sur les politiques et les moyens nécessaires pour assurer une place respectable dans le nouveau monde qui est en train de naître. » L’ambition de ce mouvement citoyen est de faire du Sénégal un pays « indépendant, autosuffisant et émergent » et pour ce faire, ces membres ont choisi d’investir dans l’avenir, en impliquant la jeunesse dans toutes les sphères de décision et dans la pratique du développement durable.

La Présidente croit fermement que l’avenir du Sénégal doit être façonné par sa jeunesse. Elle reste confiante et convaincue qu’ils pourrons y parvenir grâce à leur engagement commun. Dr Rose WARDINI rappelle ainsi que « Sénégal Nouveau est fondé sur des valeurs essentielles telles que la solidarité, l’engagement citoyen, l’intégrité et la responsabilité. » Elle pense que la politique doit être au service de l’humain, et que « l’action doit primer sur le discours. » « Sénégal nouveau » estime que la voix de chaque citoyen compte, et que c’est ensemble que « nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous.