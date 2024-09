On en sait un peu plus sur le violent accident survenu ce lundi vers 05h du matin dans la commune de Ndangalma. Selon le Capitaine Khoudia Ibrahima Mar, commandant de la 21e compagnie d’incendie et de secours de Thiès, la collision entre un bus et un camion a occasionné 52 victimes dont 20 corps sans vie complètement calcinés, 36 blessés dont 20 graves.

” Aujourd’hui on a été alerté à 5h56 pour un accident de la circulation routière. Arrivés sur les lieux à 06h08. Il s’agissait d’une collision entre un bus et un camion occasionnant malheureusement 52 victimes dont 16 blessés légers, 20 blessés graves. Malheureusement, on a dénombré 16 corps sans vie complètement calcinés “, renseigne le capitaine Khoudia Ibrahima Mar.