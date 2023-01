Accident de circulation : Ces chiffres alarmants qui font froid au dos…

Les chiffres sont alarmants. La situation accidentogène du Sénégal est inquiétante. Les chiffres de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) de 2019, cités par Abdou Karim Diop, Directeur des ressources humaines au ministère des transports terrestres, révèlent qu’il y a en moyenne 17.213 accidents au Sénégal par an, soit 1434 accidents par mois, 47 accidents par jour et près de 4000 individus tués annuellement.

L’année 2023 bat déjà tous les records avec les 40morts répertoriés dans l’accident intervenu la nuit du samedi 7 janvier au dimanche 8 janvier sur la route de Kaffrine. Le nombre de décès dus à cet accident risque d’augmenter avec les blessés qui sont actuellement en soins.

Abdou Karim Diop explique : «Le bilan oscille entre 40 et 50 morts sans compter 20% des blessés qui vont mourir, malheureusement dans les 30 jours. Selon la norme de l’organisation mondiale de la santé (Oms), les blessés qui meurent dans les 30 jours suivant l’accident sont considérés comme victimes directes». Mais, avant cet accident très meurtrier sur la route de Kaffrine, c’est l’année 2017 qui avait enregistré le plus grand nombre de morts par accident de la route avec les 25 décès enregistrés entre Sagatta Nguétt et Kébémer le 06 novembre, selon Abdou Karim Diop, auteur du livre «Les accidents de la route au Sénégal».

Il détaille : «Il y a eu 745 personnes tuées en 2019, 877 en 2020, 482 en 2021, 607 en 2022. Les zones les plus accidentogènes au Sénégal sont le corridor Dakar-Bamako avec 46% des accidents mortels, la RN1 qui mène vers Diourbel, Louga, c’est le triangle des Bermudes du Sénégal avec une récurrence des accidents à nul autre pareil».

Ces accidents sur nos routes souvent très meurtriers découlent généralement de trois facteurs principaux. Il s’agit des facteurs humains, routes, véhicules, selon M. Diop. Qui précise que «le facteur humain est à l’origine de 90% des accidents, le facteur route avec 3 %, le facteur véhicule avec 7%, sans compter le facteur institutionnel incarné par l’Etat qui définit la politique de sécurité routière. L’Etat a aussi sa part de responsabilité dans la survenue des accidents». Et, pour lutter contre ces accidents, il faut impérativement mener des actions autour de ces trois principaux facteurs.

Le Directeur des ressources humaines au ministère des Transports terrestres : «Les solutions passent par la prévention, la répression, des actions fortes sur les 3 principaux facteurs.» A cela, il faut ajouter l’éducation à la sécurité routière qui, selon l’auteur du livre «Les accidents de la route au Sénégal», est d’une priorité absolue. A l’en croire, des modules de formations doivent être dispensés du Préscolaire à l’Université sans compter la formation du citoyen lamda. «L’Etat, à travers le ministère avec de cadres de haut vol comme Anaser, Ageroute, DGRIRD, DGTT, Fera, CETUD, entre autres, ne ménage aucun effort pour réduire les accidents de la route à leur plus simple expression», souligne-t-il.

