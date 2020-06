Abus de confiance : Un revendeur de journaux arrêté par la Dic puis déféré au parquet

Le célèbre revendeur de journaux, Moussa Kane, vient d’être déféré au parquet pour «abus de confiance» dans une affaire qui l’oppose aux quotidiens sénégalais «L’As» et «Le Soleil», a appris Seneweb.

Il avait été convoqué, dans la matinée, par la Division des investigations criminelles (Dic) suite à des plaintes déposées par les canards.

L’homme est poursuivi par le quotidien national pour une somme de 15 millions francs CFA et plus de 12 millions pour «L’As» dont 11 millions sous Thierno Talla et un peu plus d’un million sous Amadou Ba qui a racheté le journal, il y a environ 10 mois.

Le mis en cause est présentement entre les mains du parquet qui devra décider de son sort.