Abus de confiance portant sur 110 millions de FCFA : La femme d’affaires Awa Cheikh Fall arrêtée

A la suite d’une plainte déposée le 22 mai par la société Oolu Solar, dirigée par la dame Mariéma Ba, à la Division des investigations criminelles (DIC) pour abus de confiance portant sur 110 millions de FCFA, Awa Cheikh Fall a été déférée jeudi devant le Procureur. Tout est parti d’un marché de téléphones portables et des matériels estimés à 152 317 000 FCFA qu’elle devait écouler sur le marché avant de verser les recettes à la société Oolu Solar, selon L’Observateur.

Bizarrement, explique la plaignante dans sa requête, Awa Cheikh Fall n’a versé que 41 478 176 FCFA et reste les devoir 110 838 824 FCFA. C’est au mois de décembre 2022 que la société avait livré 1 170 téléphones portables et, courant avril 2023, un autre lot de matériels d’une valeur de 19 millions FCFA lui avait aussi été remis, à savoir 165 téléphones portables Androïdes, 7 IPhone, 11 fourneaux et 7 systèmes solaires.

La Directrice générale de la société Oolu Solar, Marième Bâ, fait savoir aux policiers-enquêteurs que Awa Cheikh Fall devait reverser l’argent après la vente des téléphones portables dans un délai de six (6) mois. Une échéance qu’elle n’a pas respectée.

Convoquée devant les enquêteurs de la Dic, Awa Cheikh Fall reconnaît avoir reçu les téléphones portables, mais ne se souvient plus du nombre exact. Elle déclare également avoir versé l’argent issu de la vente des téléphones portables à la société Oolu Solar via Wave et Orange Money. Elle précise aussi n’avoir reçu que 7 IPhone, une centaine de téléphone et onze (11) fourneaux, mais rejette les systèmes solaires. Et lors de la confrontation à la Dic avec la plaignante et les agents commerciaux qui lui avaient livré les téléphones, Awa Cheikh Fall a maintenu ses déclarations en soutenant n’avoir reçu que 100 téléphones portables et compte recouvrer le reliquat concernant le matériel.