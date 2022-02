Abattage clandestin à Touba : 2 personnes arrêtées et déférées

Dans la journée du 15 février 2022 vers les coups de 17 heures, les éléments du commissariat spécial de Touba ont interpellé deux individus au quartier Madiyana Mbaar ya lors d’une descente inopinée sur les lieux.

Les éléments du commissaire Bassirou Sarr ont surpris 2 bouchers à l’intérieur du marché Mbar ya s’affairant autour d’un bouc et d’un mouton. En fait, ils avaient abattu les animaux. Appréhendés et conduits au commissariat de Dianatoul, A. D et M. S ont répondu à l’interrogatoire des policiers d’après la source A.

Les deux professionnels de la viande ont été présentés au procureur pour abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui.