Auteur d’un match correct face au Cap-Vert (0-2) en huitième de finale, Sadio Mané a débloqué la situation avec un magnifique tir enroulé. Plus que jamais meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la CAN, l’attaquant vedette des « Lions » compte désormais 7 buts.

Il monte en puissance au fil des CAN. Muet en 2015 pour sa première Coupe d’Afrique, Sadio Mané a marqué deux buts en 2017 au Gabon. En 2019 en Egypte, l’attaquant de Liverpool a été le grand artisan du bon parcours des « Lions » jusqu’en finale. Auteur d’un doublé lors de la 3ème journée face au Kenya (3-0), il a aussi marqué l’unique but face à l’Ouganda (1-0). Soit trois buts sur une même édition.

Attendu pour confirmer au Cameroun, Sadio a inscrit un but en phase de poules contre le Zimbabwe (1-0). Il est resté muet contre la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0).

L’ancien joueur de Génération Foot a marqué son deuxième but de la compétition face au Cap-Vert. Avec son 7ème but en phase de finale de Coupe d’Afrique, Sadio Mané compte désormais deux unités d’avance sur Henri Camara (5 buts en 5 CAN), qui a raccroché il y a quelques années. Ce but marqué contre le Cap-Vert (2-0) porte également le total de Sadio à 28 en sélection. Il n’est plus qu’à trois unités du record d’Henri Camara (31 buts).