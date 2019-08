6 morts à Ziguinchor : Les instructions du Président Macky Sall

Le chef de l’Etat réagit après l’accident de ce lundi à hauteur du village de Bafican à 30 kilomètres de Ziguinchor sur la route d’Oussouye. En effet, une collision entre un véhicule de sept (7) places et un camion a fait six morts et deux blessées.

Suite à ce drame, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a instruit à Sidiki Kaba, ministre des Forces armées et Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’intérieur, de tout mettre en oeuvre pour l’acheminement et la prise en charge de tous les blessés et rescapés. Ainsi, les ministres ont pris les mesures idoines pour leur transfert à l’hôpital Principal de Dakar.

Évacuations

Dans un premier temps, les deux blessés graves sont évacués d’urgence à l’hôpital régional. Cet accident survient deux semaines après celui de Badiouré qui avait enregistré six morts et de nombreux blessés. Et celui du bus, qui a terminé sa course sur un arbre, avec à bord des passagers en partance pour la fête de la Tabaski.