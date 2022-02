50 cent annonce la fin de sa carrière musicale et déclenche une polémique chez les internautes !

Dans une interview, 50 Cent a confirmé que son prochain album sera le dernier ! Il préfère se recentrer sur la production de séries et de films comme il le fait déjà depuis plusieurs années.

Pour rappel, Fifty est à l’origine de plusieurs séries à succès comme “Power “et “For Life”.50 Cent déclare qu’il ne lui reste plus qu’un seul album à sortir avant de se concentrer à 100% sur le cinéma et la télé. Cette déclaration a plongé ses fans dans une angoisse totale et suscite autant de réactions sur la toile.

Certains n’ont pas avalé la déclaration de la Star en lui suggérant de rester sur scène. Néri Bounguel: ” Je préfère que tu chantes et tu fais tous tes business même, le film et le rap c’est la même chose” a-t-il martelé dans son commentaire. Même chose pour Roger Keima. ” Oufff s’il arrête la musique, maintenant ça va beaucoup me peiner, j’aime trop cet artiste”.

Par contre d’autres estiment l’artiste doit rester dans le cinéma : “J’aime le voir dans le cinéma (plutôt) qu’en studio…la série for life, c’est le top” ironisent Ferdinand Christian et Yannick Lela qui pensent que la star a fait le bon choix. “Tjrs aussi bon dans le cinéma que dans la musique, le talent n’a pas de limite good Luck brother”.

À rappeler que d’autres l’ont traité d’artiste retraité, de quelqu’un qui n’a plus les atouts pour prouver dans le secteur du hip-hop.