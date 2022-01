La finale de la grande compétition « Kaay Débattre » a opposé, ce mercredi 5 janvier, la Faculté des Sciences Juridiques et Politique (FSPJ) à l’Institut Africaine de Management (IAM) au campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au terme de cette joute oratoire, la FSPJ l’a remporté pour la deuxième fois.

Créé en 2013, «Kaay Débattre» est une grande compétition de débats intellectuels entre l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), les grandes écoles et instituts de formation, au niveau du campus social de l’UCAD. Pour cette 4ème édition, les étudiants ont débattu sur le thème: «problématique de l’emploi des jeunes en Afrique: le cas du Sénégal». Les débatteurs ont livré des prestations de haute facture au cours desquelles ils ont montré leurs talents d’orateur.

Venu nombreux pour assister à cette compétition, le public s’est laissé bercer par les arguments des différents débatteurs sur le sujet. «Le thème de cette 4ème édition explique à plus d’un titre que vous, les étudiants, vous intéressez au développement de la nation et particulièrement aux questions de l’heure et le thème de cette année est plus que d’actualité; d’autant plus que nos chefs d’Etats et nos dirigeants en ont fait leur cheval de bataille» a déclaré le parrain Maguette Sène, directeur du COUD.

“D’après les statistiques du Bureau International du Travail (BIT), la population dans les pays en développement est estimée à 1milliard de personnes et elle atteindra près de 1,1 milliards en 2060. Ce chiffre continuera de s’accroitre en Afrique jusqu’en 2050 et même au-delà. Cette forte poussée démographique de la tranche jeune accroit la demande d’éducation et de formation indispensables à l’entrée des jeunes sur le marché du travail, à leur productivité et leur employabilité potentielle”, a fait savoir le directeur général du COUD, Maguette Sène.

Séduit par la bonne prestation des débatteurs, le directeur du COUD a rassuré les étudiants que les conclusions issues de ces joutes oratoires seront transmises à qui de droit pour une étude approfondie afin que la problématique de l’emploi des jeunes soit un mauvais souvenir au Sénégal.Au terme de cette compétition qui a duré plus de 4 heures d’horloge, la FSPJ l’a remporté face à l’IAM, pour la 2ème fois depuis 2013.