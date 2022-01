Rejet de la proposition de loi sur l’homosexualité : Touba hausse le ton !

Prenant la balle au bond, à la suite du rejet de cette loi, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, via le communiqué ci-après de la cellule Rawdu Rayâhîn, dénonce avec la dernière énergie «toute action visant à promouvoir (l’homosexualité) ce crime envers le Créateur (Swt) et contre l’humanité toute entière».

«Nous conseillons tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu’ils le peuvent, car c’est un péché envers Dieu le Tout-Puissant et un crime contre toute l’humanité», lance Rawdu Rayâhîn dans un communiqué au nom de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké.

Touba encourage également «toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux» et dénonce «toute tentative pour le défendre».