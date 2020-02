3ème mandat : « Le débat a été volontairement relancé » (Thierno Bocoum)

Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR s’est prononcé suite à la récente sortie du ministre Mbaye Ndiaye sur le 3ème mandat que pourrait briguer le président Macky Sall.

Selon lui, « le débat a été volontairement lancé car il fallait le remettre sur la table après avoir effacé les traces d’une approche qui n’était pas la bonne. Une approche qui n’arrangeait pas le chef ».

Thierno Bocoum juge qu’ « il ne fallait surtout pas dire qu’il ne peut pas, mais bien affirmer que l’éventualité est bien possible. C’est ainsi qu’il fallait poser le débat. C’est toute la différence d’approche entre ceux qui ont été sanctionnés et ceux qui semblent être encouragés. Ils parlent tous de la même question mais l’expriment différemment ».

Il prévient également la majorité présidentielle et estime que le risque « de faire tomber le pays dans un cycle de violences est réel. En laissant prospérer un tel débat et en donnant l’impression de le cautionner, tant que le ton est conforme, le Président Macky Sall agit comme un amateur politique. Il doit savoir que ça ne passera pas ».

Pour conclure, il invite Macky Sall à se ressaisir face à toute forme de décision allant dans le sens d’un recul démocratique inacceptable.