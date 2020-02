Perturbations dans l’Enseignement Supérieur : La section Saes Ebad et Lettres au front

En assemblée générale, ce jeudi, la section du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (Saes) de la faculté des Lettres et Ebad est déterminée à suivre le mot d’ordre de grève du bureau national après expiration de leur prévis.

« Nous avons discuté sur pas mal de points dont la question de la signature des accords concernant la retraite. Nous appelons le gouvernement à appliquer ces accords. Le plus important est que chaque enseignant en activité cotise ou fait une heure de plus pour qu’on le reverse dans les fonds dédiés à la retraite », a précisé le secrétaire général du Saes à la faculté des Lettres et Ebad, Dr Malick Sy.

Sur le fonctionnement, Sy et ses camarades demandent au président de la République de veiller à la signature du décret sur les textes de gouvernance des universités. Actuellement, disent-ils, tout le nécessaire a été fait, mais jusque-là, on attend le décret de promulgation

Pour ce qui est de l’effectif des étudiants, Dr Malick Sy explique : « Nous avons constaté que les mesures d’accompagnement ne suivent pas. Nous avons, dans un premier temps, posé des préalables, mais jusqu’à présent, l’environnement universitaire, que ce soit sur le plan des infrastructures ou des enseignants, ne suive pas. De ce point de vue, nous avons demandé aux collègues de se consacrer uniquement aux heures statutaires, et de ne pas faire des heures de plus, car ce qu’on demande, c’est le déplafonnement des heures complémentaires. »

Par conséquent, ils se disent déterminés à rester derrière le bureau national pour engager la lutte au niveau national pour évacuer ces questions. Ils se disent également plus que jamais mobilisés pour respecter le mot d’ordre de grève du syndicat.