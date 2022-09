231 accidents et 70 morts comptabilisés entre janvier et septembre 2022

La route continue de faire des victimes. C’est 72h écoulés ont été macabres (19 morts). Le comportement humain remis encore en cause. Les deux accidents survenus à Bandia et à Koussanar ont été causés par des ” dépassements dangereux “. C’est la révélation faite par le Directeur Général de l’agence nationale de la sécurité routière en marge d’une réunion sur l’insécurité routière tenue hier à Kaolack.

“Malgré tous les efforts que nous avons déployés en terme de sensibilisation et de prévention, on enregistre des accidents aux bilans très lourds. C’est pourquoi j’en appelle à la responsabilité et au civisme des automobilistes, à un contrôle routier fort et engagé. Si on ne le fait pas, on aura beau mettre en œuvre des politiques et des stratégies, elles seront vouées à l’échec” a mis en garde Cheikh Oumar Gaye.

Le ministre des infrastructures, des transports terrestre et fu désenclavement, Mansour Faye abonde dans le même sens. ” Je demande aux “chauffeurs de respecter le code de la route pour éviter les accidents récurrents surtout à l’approche du Maouloud” a t’il plaidé alorsqu’il était à Tambacounda pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés suite aux accidents survenus entre à hauteur de Bandia et à Koussanar.

Pour rappel, seulement dans la région de Kaolack entre janvier et septembre 2022, il y a eu 231 accidents et 70 pertes en vie humaine.

