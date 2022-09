Déféré au parquet depuis ce matin dans l’affaire de la tentative de viol , infraction aggravée par des coups et blessures volontaires infligés au mannequin Adjia Thiaré Diaw, Kaliphone vient d’être placé sous mandat de dépôt. Il refera face au procureur de la République ce lundi.

La messe semble, pour le moment, être dite pour l’insulteur attitré du palais, Kaliphone Sall. A en croire des reporters de Kéwoulo actuellement au tribunal de Dakar, le face à face entre Kalidou Babali Sall et les magistrats a fini en faveur des parquetiers. Conduit vers 11 heure au tribunal de Dakar où il devait répondre des faits d’agression sexuelle, de coups et blessures volontaires et de voie de fait, Kaliphone Sall va finalement découvrir l’odeur fétide des prisons sénégalaises.

Le maitre des poursuites, qui a demandé sa conduite auprès de ses services, a décidé de le placer sous mandat de dépôt. “Il pourra faire face, à nouveau, au parquet ce lundi“, ont indiqué des sources judiciaires. Pour rappel, Kaliphone Sall, l’un des virulents insulteurs de Ousmane Sonko de Pastef, avait agressé la demoiselle Adja Thiaré Diaw pour la contraindre à un rapport sexuel. Finalement, face à la détermination de la demoiselle de 19 ans il l’a violement battue. Adja Thiaré Diaw est sortie de cette bagarre avec ITT de 8 jours.