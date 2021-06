23 juin : Serigne Mbacké Ndiaye démonte Aliou Sow et Souleymane Ndéné Ndiaye pour...

L’ancien ministre sous Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, est revenu, dans un post Facebook, sur «l’auteur» du «quart bloquant» qui devait permettre au président Abdoulaye Wade de gagner la Présidentielle de 2012 avec 25 % de votants.

Ce «quart bloquant» a même été à l’origine des manifestations du 23 juin 2011, dont les 10 ans ont été célébrés hier, par le camp de l’opposition et celui du pouvoir, dans deux rassemblements différents

Dans sa note, le président de Rappel prie son collègue d’alors, le ministre Aliou Sow, d’assumer… A l’ex-Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye demande de ne pas falsifier l’histoire et menace de dévoiler la vérité. «Je dis et persiste que le ministre Alioune Sow est le théoricien de l’élection du président de la République qui aurait 25 % au premier tour. Il en parlait d’ailleurs avec fierté. Ce qui me faisait penser qu’il l’assumerait à tout moment et en toute circonstance. Des témoins sont là pour l’attester». «Il oublie la séance de travail qu’il a tenue avec un homme de communication très proche de Karim Wade à l’époque et théoricien de la Génération du concret. Après cette séance, ils sont allés en discuter avec Karim et à trois, ils ont été voir le président Wade. Il oublie qu’il m’en a parlé à deux reprises : -une première fois dans la salle du Conseil des ministres ; -une seconde fois devant mon bureau, parce que ce jour, j’avais du monde. Il oublie que c’est lui qui m’a appelé le soir de l’élection et qu’il n’était pas seul», argue Serigne Mbacké Ndiaye. Ce dernier soutient qu’il n’aimerait pas polémiquer avec l’ancien ministre Aliou Sow. «Je ne commente pas ses propos à cause de son langage insolent et ordurier…» Toutefois, il lance des piques à son ancien Pm dans le gouvernement de Me Wade. «Quant à Souleymane Ndéné qui s’est invité dans ce débat dont il ignore tout, je ne commente pas ses propos à cause de son langage insolent et ordurier. Mais il est coutumier des faits et il n’épargne personne, même pas son ou ses bienfaiteurs. Le seul exemple que je cite est la réunion du Rappel tenue à son domicile. Je n’en dirai pas plus, sauf s’il me pousse à le faire».