Développement durable : le Maroc et le Sénégal signent un mémorandum d’entente

Le Maroc et le Sénégal ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines du développement durable et de la transition énergétique.

Paraphé par la ministre marocain de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, ce mémorandum d’entente porte essentiellement sur l’échange d’expériences, le transfert de savoirs, l’assistance technique ainsi que le développement de projets conjoints dans les différents domaines reconnus d’importance particulière pour les deux parties, notamment la gouvernance du développement durable, le changement climatique, la gestion durable des déchets ainsi que le développement de l’économie circulaire.

Il s’inscrit également dans le cadre de la concertation et de la coordination continues entre le Maroc et le Sénégal et permettra de donner une nouvelle impulsion aux projets stratégiques de coopération dans les domaines de l’environnement et de la transition écologique.