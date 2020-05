2 mois d’état d’urgence : Une prime de 7000 Fcfa par policier

Grogne dans les rangs de la police. Très fortement mobilisés après deux mois et 10 jours d’état d’urgence assorti du couvre-feu, les limiers mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 auraient reçu une prime de 7000 Fcfa par tête de pipe.

« On nous a annoncé que nous allons recevoir 7000 Fcfa pour les deux mois et 10 jours de couvre-feu. Pis, des commissariats auraient reçu 400 000 Fcfa en tout et pour tout. Une somme qui devrait être partagé entre tous les agents qui y servent, du commissariat au brigardier », confie, dans Le Témoin, un policier sous le sceau de l’anonymat.

Certains policiers frustrés ont commencé à lever le pied et ont déserté le terrain, notamment dans les régions, indique le journal. Ces flics indexent la Direction générale de la police nationale (DGPN d’être à l’origine de cette « misérable » prime.